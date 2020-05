Buttrio, tutte le novità per la fase due

“A Buttrio ci sono zero casi positivi, ma l’emergenza non è finita: anzi, proprio dal 4 maggio bisognerà fare massima attenzione e rispettare le disposizioni (distanziamento e mascherina), perché con la maggiore circolazione di persone sarà possibile un rialzo dei contagi”. E’ la raccomandazione con cui il sindaco Eliano Bassi invita i cittadini alla cautela. Ecco le novità per la prossima settimana: da lunedì 4 maggio ripartiranno i cantieri della scuola media, da martedì 5 – se confermato all’incontro, lunedì pomeriggio, con il comandante della polizia locale – sarà riaperta la Casetta dell’acqua.

Saranno poi riavviate le iniziative per i ragazzi, in aggiunta al corso online di inglese e al doposcuola specialistico già attivi. “C’è la volontà – annuncia il sindaco – di organizzare dei centri estivi a luglio e agosto”. Dal 18 maggio la biblioteca sarà nuovamente accessibile (ancora da definire le modalità), mentre a breve prenderanno avvio nuove iniziative on line, principalmente rivolte a bambini e ragazzi.

Come già annunciato, il cimitero è aperto, così come l’eco-piazzola (su prenotazione). Nei prossimi giorni dovrebbero aprire anche i parchi; persistono però dubbi per quelli attrezzati con giochi per bambini, nei quali più facilmente potrebbero crearsi degli assembramenti.