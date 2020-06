C'è odore di 'marija', ha con sè un chilo di droga

Da un normale controllo si scopre un ingente quantità di stupefacente, destinata allo spaccio sulla piazza triestina. Nei giorni scorsi, un ragazzo di 28 anni, triestino, è stato sottoposto a un controllo da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet. Gli indumenti del giovane, già noto per precedenti, avevano un forte odore di cannabis.

I militari, in borghese, appostati da tempo vicino alla sua abitazione, sospettavano che il giovane fosse coinvolto in una redditizia attività di spaccio. Così hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare e hanno trovato oltre 900 grammi di marijuana nascosta in un borsone.

Un quantitativo importante che ha comunque fatto presupporre che parte dello stupefacente fosse già stato spacciato, dato il rinvenimento di un bilancino di precisione e di circa 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa. Il ragazzo è stato arrestato condotto al Coroneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.