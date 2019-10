C'è San Simone, i ladri colpiscono in tre case

Festa a Codroipo per San Simone, il tradizionale appuntamento con le bancarelle e le specialità del capoluogo del Medio Friuli. E mentre la comunità partecipava alla manifestazione, i malviventi hanno approfittato per colpire nelle abitazioni lasciate incustodite.

Così, nel pomeriggio di domenica, appena sceso il buio, si sono introdotti in tre case, dopo avere forzato finestre o porte. Sono riusciti a portare via complessivamente 10mila euro di refurtiva, perlopiù in gioielli e monili in oro.

La brutta sorpresa al rientro dalla fiera. I proprietari hanno denunciato i furti ai Carabinieri della Stazione di Codroipo che indagano per identificare i responsabili.