Cabina elettrica in fiamme a Udine

Un incendio ha distrutto, nel primo pomeriggio, la cabina elettrica di E-distribuzione, che si trova nel complesso della facoltà di Economia dell'Università di Udine, in via Tomadini. Le fiamme sono state domate grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale: nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Notevoli i disagi. La cabina, infatti, era al servizio non solo dell'ateneo - i cui uffici sono stati chiusi ed evacuati già nelle prime fasi dell'emergenza - e di circa 200 famiglie della zona.

Le utenze sono, quindi, senza corrente. A quanto si apprende i gruppi elettrogeni sostitutivi, che garantiranno l'erogazione dell'energia, entreranno in azione in serata. Sono stati disposti servizi di sostegno a beneficio di chi si trova in casa senza alcuna possibilità di riscaldamento.