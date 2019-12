Cabotaggio, maxi-multa alla ditta di trasporto

Continuano i controlli della Polizia Stradale sulle strade della provincia di Udine, con particolare attenzione al trasporto professionale. Nei giorni scorsi un autotrasportatore comunitario è stato pizzicato mentre lavorava in violazione delle norme sul cabotaggio: stava eseguendo un viaggio abusivo tra due località italiane. Il mezzo pesante è stato sottoposto a fermo per tre mesi, mentre alla ditta, iscritta nei registri comunitari, arriverà una multa da 5.000 a 15.000 euro.

Nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre, le pattuglie della Polstrada hanno controllato 794 veicoli; sono state 395 le infrazioni, per un totale di 789 punti decurtati; tre le patenti di guida ritirate e cinque le carte di circolazione. Nello specifico, 106 violazioni erano per eccesso di velocità, 22 per velocità pericolosa, 26 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e sette per l’uso del telefonino alla guida. Sono stati rilevati sei incidenti stradali di cui uno con feriti.

Consigli per gli utenti

E’ stata introdotta una novità finalizzata alla semplificazione delle procedure per i destinatari di verbali, in qualità di proprietari del veicolo, nei casi in cui devono fornire le generalità del conducente. Allegato al verbale, infatti, c’è un nuovo modulo “disconoscimento di proprietà del veicolo”, quando cioè quest’ultimo sia stato demolito oppure oggetto di furto o ancora venduto/locato.

Si ricorda che se al destinatario del verbale, obbligato in solido, è richiesta l’indicazione del conducente del veicolo con il “modulo comunicazione dati conducente” è essenziale che venga correttamente compilato.

Si riepilogano le ipotesi di dichiarazione previste: A – il destinatario del verbale è anche conducente del veicolo; B – il destinatario del verbale indica i dati di altro soggetto che si trovava alla guida (in questo caso il verbale sarà rinotificato alla persona indicata) e C – quando l’utente non destinatario della notifica del verbale, fornisce le proprie generalità quale conducente del veicolo al momento della violazione.

Tali moduli su cui è presente un codice a barre, potranno essere esibiti anche presso gli uffici postali che poi cureranno la trasmissione informatizzata alla Sezione di Polizia Stradale, agevolando così gli utenti che non dovranno fare raccomandate o recarsi presso un ufficio di Polizia.