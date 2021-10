Cacciatore trovato senza vita nel bosco

Un cacciatore è stato trovato morto nella notte nella zona di Malga Valli, a Barcis, dove si era recato per l'attività venatoria e un'escursione. L'allarme è scattato intorno alle 23. A chiamare il 112 sono stati i parenti che non lo hanno visto tornare a casa.

Sono scattate subito le operazioni di ricerca che hanno permesso d'individuare, intorno a mezzanotte, la sua auto, vicino a Malga Valli. Sul posto hanno operato la squadra Saf Speleo Alpino Fluviale del Comando di Pordenone dei Vigili del Fuoco e i colleghi del Distaccamento di Maniago, con il Soccorso alpino. Dopo un paio d'ore, poco prima delle 2, è stato trovato il suo corpo senza vita.

Il recupero non è stato possibile nella notte (la salma è stata vegliata dal personale dei pompieri), per l'oscurità e la zona impervia, e sarà eseguito questa mattina, con l'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia, con una verricellata, che calerà sul posto i soccorritori. Non è chiaro se l'uomo sia caduto oppure se abbia accusato un malore. Si tratta di un cacciatore della zona.