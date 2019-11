Cadavere in un sacco nero, è giallo a Trieste

Giallo a Trieste dove ieri sera è stato ritrovato il cadavere di un uomo in un sacco nero di nylon, di quelli usati per le immondizie. La scoperta è avvenuta nell'abitazione della vittima, Libero Foti, 75 anni, che viveva in un appartamento Ater in via del Veltro 45, nel rione di San Giacomo.

A dare l'allarme, preoccupati per il forte odore, sono stati i vicini di casa. Così, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato sono entrati in casa e, in terrazza, hanno fatto la drammatica scoperta. Il corpo senza vita dell'anziano era stato infilato nel sacco, con un profondo taglio alla gola, chiaro segnale di una morte violenta.

Sono immediatamente partite le indagini per chiarire quanto accaduto, coordinate dal pm Federico Frezza; sul posto anche la Polizia scientifica.

Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, ma nessuno, finora, si era allarmato per non aver visto o sentito l'uomo. L'ipotesi più probabile, al momento, è che l'anziano sia stato ucciso. Stando alle prime informazioni, pare che il 75enne avesse una compagna, ma la donna si sarebbe allontanata da casa da qualche settimana.