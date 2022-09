Cade con il monopattino, grave una donna a Grado

Una donna di 40 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduta questa mattina mentre con il proprio monopattino stava percorrendo viale Italia, a Grado.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione locale, la donna è finita a terra, battendo violentemente la testa. Nella dinamica non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero sanitario, è stata elitrasportata a Udine. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.