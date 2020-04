Cade con il parapendio a Casera Giais

Un parapendista classe 1966 di Montereale Valcellina è stato soccorso questo pomeriggio a Casera Giais (quota 1.289 metri). L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è atterrato nei pressi della malga, impattando sulle rocce. E' stato lui stesso a chiamare i soccorsi, allertando il 112 intorno alle 15.30.

Non si conosce il punto di partenza della sua escursione ma si presume si sia mosso dalle alture attorno a Montereale, prendendo poi quota fino alla malga. Sono intervenuti una squadra di tecnici di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico, con cinque uomini dotati di guanti e mascherina precauzionali, i Carabinieri, allertati per la violazione dell'obbligo di non compiere escursioni di alcun tipo in montagna, e l'elisoccorso, che ha effettuato il recupero del ferito, politraumatizzato, e lo ha trasportato in ospedale a Udine. L'intervento si è concluso intorno alle 17.30.

Ai militari, l'uomo avrebbe detto che doveva visionare le sue arnie, su un monte sopra Maniago, ma poi le correnti d'aria lo avrebbero spostato, facendogli perdere quota.