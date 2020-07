Cade con il parapendio tra il Monte Festa e il San Simeone

Sono rientrate poco prima delle 18 le squadre della stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino e Speleologico che erano partite, poco dopo le 15, alla ricerca di un parapendista segnalato in difficoltà, con atterraggio d'emergenza nella zona compresa tra il Monte San Simeone e il Monte Festa, sul versante ovest.

L'uomo, di nazionalità slovena, è stato avvistato alle 16.40 dopo vari sorvoli con l'elicottero della Protezione Civile mentre scendeva a piedi con la vela sulle spalle. Una squadra di soccorritori lo ha raggiunto per accompagnarlo a valle: è incolume.

L'area in cui l'atleta classe 1986 di Skofja Loka ha effettuato l'atterraggio di emergenza è nota ai parapendisti locali come una zona pericolosa, soprattutto sul versante sud, sud - ovest tra le due alture segnalate (Monte Festa e Monte San Simeone), quella in cui si è verificata la manovra. A segnalare la sua parabola discendente è stato un altro parapendista.

Grazie ai sistemi di rilevamento esistenti tra i parapendisti è stato possibile restringere l'area delle ricerche; infatti il punto in cui l'uomo è ricomparso è proprio quello su cui l'elicottero ha effettuato più sorvoli aerei. Ha raccontato di essere atterrato su una zona impervia, ma su terreno morbido e di essere riuscito nonostante la ripidezza, a ripiegare la vela. Ha detto di essere partito da una località nei pressi del Lago di Bohinj. I familiari sono partiti dalla Slovenia per venirlo a riprendere in auto.

Sul posto sette tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno preso parte all'intervento assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.