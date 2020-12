Cade con la bici e finisce in ospedale

Un uomo che ieri sera stava tornando a casa in sella alla sua bici, a Gemona del Friuli, è caduto accidentalmente mentre stava pedalando in via Tagliamento. Rovinato sull'asfalto, ha riportato un trauma alla testa e diverse escoriazioni.

È stato soccorso prima da alcuni passanti, che hanno subito chiesto aiuto, e quindi dall'equipe medica di un'ambulanza che lo ha portato in ospedale per dei controlli. È successo in un punto poco illuminato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le sue condizioni non destano preoccupazione. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.