A Forni di Sopra è stato soccorso un ciclista di 34 anni residente a Trieste, caduto violentemente durante una discesa da Casera Tartoi in prossimità dell'arrivo nell'abitato di Forni, accanto alla strada. Traumi alla spalla e in altre parti del corpo per il giovane - fortuantamente indossava il casco protettivo, andato distrutto - che è stato coadiuvato anche dai tecnici della locale stazione del Soccorso Alpino accorsi in aiuto dell'ambulanza.