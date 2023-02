Cade con la moto da cross, grave un 17enne

Un 17enne è stato soccorso questo pomeriggio dopo una brutta caduta in pista da cross, ad Aquileia.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, ha perso il controllo della due ruote, riportando serie ferite.

Dopo la richiesta di aiuto giunta al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Le equipe sanitarie hanno assistito il minore, poi trasportato in volo in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.