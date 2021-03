Cade con la moto, grave il centauro

Versa in gravi condizioni un uomo che nel tardo pomeriggio, mentre si trovava in sella a una moto, nel posteggio del campo sportivo di Mariano del Friuli, ha perso il controllo della due ruote, forse per una manovra errata o per un malore. È rovinato al suolo riportando lesioni serie.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Stabilizzato sul posto è stato poi trasportato in volo all'ospedale di Cattinara. Sul posto, per tutti gli accertamenti e per i rilievi, i Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. A restare gravemente ferito un uomo di mezza età della zona.