Cade con lo scooter, arriva l'elisoccorso

Un ragazzo di 25 anni di Fiumicello Villa Vicentina è caduto nel pomeriggio, intorno alle 18, dallo scooter su cui stava viaggiando, all'ingresso di Grado, vicino al Ponte Matteotti (il ponte girevole), lungo la regionale 352, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Grado, intervenuti per i rilievi e la viabilità.

La caduta, autonoma, non ha coinvolto altri mezzi. Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza della Sogit che lo ha trasportato all'ospedale di Monfalcone.

Non è grave, ma per lui si temevano ferite ben più gravi, tanto che la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, atterrato sull'isola della Schiusa.