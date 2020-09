Cade con lo scooter e muore, tragedia a Trieste

Tragedia della strada questa notte a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, il conducente di uno scooter ha perso il controllo ed è caduto. La perdita di controllo in piazza dei Volontari Giuliani. Rovinato malamente sull'asfalto, lo scooterista è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.

Inutile l'intervento dei mezzi inviati tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova, un'ambulanza e un'automedica. Si tratta di un uomo di 50 anni nato in Croazia.

Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso; informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, la salma è stata composta in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.