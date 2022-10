Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente in viale Miramare, a Trieste, all'altezza del civico 172.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinato sull'asfalto, riportando gravi lesioni. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Immediato l'intervento dell'equipaggio di un'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni serie.