A Udine, in via Riccardo Di Giusto, una giovane rider, mentre era impegnato nel suo turno di consegne a domicilio, è caduto dallo scooter, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Dopo la richiesta di aiuto al 112, il giovane è stato assistito dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportato, fortunatamente senza gravi lesioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.