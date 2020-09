Brutta caduta da cavallo intorno alle 19.30 di ieri, in località Medeazza, in comune di Duino Aurisina. Un minorenne che si trovava in sella a un cavallo è caduto, per cause in corso di accertamento.

Rovinando malamente al suolo, ha riportato lesioni serie ed è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Dopo l'allarme, lanciato dai presenti, la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.