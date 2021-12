Verso le 12.20, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti per soccorrere, assieme al personale sanitario, una donna ferita in seguito a una caduta da cavallo nei boschi in località Slivia, nel comune di Duino-Aurisina.

La donna ha riportato vari traumi e, dopo essere stata stabilizzata sul posto e imbarellata, è stata trasportata dai soccorritori fino all'ambulanza che attendeva sulla strada principale.