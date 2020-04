Cade da dieci metri pulendo la tenda, è grave

Un uomo di 80 anni stava pulendo la tenda da sole sul terrazzo della sua abitazione in Borgo Aquileia a Palmanova quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Per eseguire le pulizie ha utilizzato una scaletta. Dopo aver perso l'equilibrio è caduto dal balcone per 10 metri circa, rovinando al suolo e riportando gravi ferite.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un'ambulanza, insieme ai Carabinieri della Compagnia della Città Stellata. L'anziano è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie.