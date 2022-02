Cade da sei metri di altezza, ferito un operaio

Un operaio è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Tramonti di Sopra, intorno alle 10, alla centrale idroelettrica Zatti, in località Chiavalir. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, l’uomo è caduto da un’altezza di sei metri.

A causa della difficoltà d’individuazione del luogo dell’incidente, immerso nel bosco e lontano da strade asfaltate, la Sala Operativa regionale - in contatto con l'infortunato – ha individuato la sua posizione esatta e inviato a supporto del personale sanitario, intervenuto anche con l'elisoccorso, le squadre dei Vigili del Fuoco di Maniago supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale di Pordenone.

L'operaio ha riportato diversi traumi per i quali è stato elitrasportato all'ospedale di Udine; è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.