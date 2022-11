Cade da tre metri d'altezza, grave un 50enne

A Lucinico di Gorizia, un 50enne è caduto accidentalmente da circa tre metri di altezza, questa mattina, mentre si trovava all'interno di un edificio.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Gorizia e l'elisoccorso. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale di Cattinara, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che dovranno chiarire la dinamica dell'accaduto.