Cade da un albero in Costiera

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico è stata allertata intorno alle 13 per una persona infortunatasi in un terreno privato. L'uomo classe 1945 di Trieste è caduto da un albero sul quale stava lavorando, procurandosi la probabile rottura di alcune costole. L'incidente è avvenuto in Costiera, nei pressi del ristorante Tenda Rossa, in prossimità di una scala che conduce al mare all'interno di un "pastino" (terreno a terrazzamenti).

L'uomo ha allertato la famiglia, che ha chiamato il 112. Sul posto è stato in un primo tempo chiamato anche l'elisoccorso, poi fermato: hanno effettuato il soccorso i tecnici del Soccorso Alpino (cinque uomini), i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno fornito una speciale sedia-portantina per trasportare l'uomo in una posizione che gli consentisse di respirare, dati i forti dolori. Una volta condotto in salita fino alla strada è stato consegnato all'ambulanza. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.