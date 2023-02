Cade da un albero, soccorsi ad Arta Terme

Un 70enne è stato soccorso nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di una caduta da oltre due metri da un albero, nel cortile di casa, nel comune di Arta Terme.

Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza; l'elisoccorso non ha potuto raggiungere il paese carnico a causa della scarsa visibilità.

L'uomo, che è caduto da una scala appoggia alla pianta, è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Tolmezzo, per una prima valutazione. Sul posto, per tutti gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.