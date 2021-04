Cade da un capannone agricolo, grave un 34enne

Versa in gravi condizioni un uomo di 34 anni che, nel primo pomeriggio, è caduto da un'altezza compresa tra i 6 agli 8 metri, da un capannone agricolo di Maniago, di proprietà della madre, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Maniago, intervenuti per rilievi e accertamenti.

Probabilmente stava eseguendo dei lavori quando è precipitato riportando gravissime ferite. Per lui la prognosi è riservata.

Dopo una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario, intervenuto insieme a un'ambulanza. Stabilizzato, è stato poi trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.