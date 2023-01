Cade da una scala, è grave

Un 60enne è stato soccorso nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale da una scala, da un'altezza di circa tre metri, in un'attività produttiva di Sacile.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue 112, gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e i Carabinieri della Compagnia di Sacile, per quanto di competenza.

L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un serio trauma facciale e un trauma cranico.