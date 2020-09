Cade da una scala, infortunio sul lavoro a Majano

Infortunio sul lavoro poco prima delle 12 in un capannone utilizzato per l'autotrasporto, nella zona di Majano. Per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria, uno dei responsabili dell'azienda è caduto da una scala.

Nell'impatto al suolo ha riportato una grave frattura esposta a una gamba, che ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte dei sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, dopo l'allarme lanciato dalle persone presenti in quel momento nel capannone.

L'uomo, della zona, è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. La ferita è seria, ma non è in pericolo di vita.