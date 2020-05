Cade dal lucernario, operaio muore sul colpo

Infortunio mortale nel primo pomeriggio in un'azienda di Medea. Un operaio che stava lavorando sul tetto del capannone dell'impianto produttivo, è caduto, per cause in corso di accertamento, da una lucernaio. E' precipitato cadendo da un altezza di circa otto metri ed è finito su un macchinario. Nell'impatto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova.

Da Campoformido è decollato l'elicottero ed è stata inviata un'ambulanza. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Troppo gravi le ferite riportate.

Per l'operaio non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. I Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti per la messa in sicurezza e la verifica della copertura. Sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria e i Carabinieri.