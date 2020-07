Cade dal Monte Peralba, grave un alpinista

Si è concluso alle 20.15 a Sappada, sotto le pareti del Monte Peralba, il recupero di un alpinista ferito a seguito di una caduta. L'uomo, classe 1974, aveva terminato le calate in corda doppia dal torrione Saf che aveva scalato assieme a un compagno di cordata quando, mentre percorreva in discesa l'ultimo tratto su facili roccette, disarrampicando senza corda, è caduto, precipitando sulle stesse per una quarantina di metri e riportando politraumi.

Sul posto i tecnici della stazione di Sappada del Soccorso alpino e Speleologico e due infermieri dell'ambulanza giunta da Rigolato, che si sono recati a piedi lungo il sentierino di accesso alle pareti per prestargli i primi soccorsi e procedere alla stabilizzazione e all'imbarellamento.

A causa delle condizioni meteo, l'elisoccorso regionale ha abortito la missione durante l'avvicinamento, motivo per cui la squadra dei soccorritori della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico, dieci tecnici, è salita subito a piedi dalle Sorgenti del Piave. In un secondo tempo, però, è sopraggiunto l'elisoccorso da Pieve di Cadore, che si era appena liberato - e che dal versante bellunese aveva maggiore visibilità - che ha sbarcato l'equipe medica con infermiere, medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino del Veneto. Gli operatori hanno lavorato tutti insieme e con una verricellata di venti metri il ferito è stato caricato a bordo e condotto in ospedale a Belluno.