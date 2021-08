Infortunio sul lavoro per un muratore che, questa mattina, poco dopo le 9, mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Mercatovecchio, a Udine, è caduto dall'alto, dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su un ponteggio.

L'operaio ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato all'ospedale; sul posto anche i Vigili del Fuoco.