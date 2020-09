Cade dal primo piano del condominio, grave una donna

Questo pomeriggio, intorno alle 16.40, una donna è caduta dal primo piano di un condominio di via Erasmo da Valvasone a Maniago. I Vigili del Fuoco di Maniago, assieme al personale sanitario ed ai Carabinieri, sono intervenuti per prestarle soccorso.

I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna che, dopo essere stata stabilizzata ed imbarellata sul posto, è stata trasferita d'urgenza, per i gravi traumi riportati, in elicottero all'ospedale di Udine.

I Vigili del Fuoco hanno poi fatto accesso all'abitazione utilizzando la scala italiana per poter recuperare documenti e per consentire alle forze dell'ordine di effettuare le indagini.