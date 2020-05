Tanta apprensione e paura a Sauris per la caduta accidentale di un bambino, precipitato dal secondo piano di un appartamento. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai famigliari, sono stati inviati immediatamente i sanitari, giunti con l'autolettiga e l'elisoccorso.

Per fortuna il piccolo non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche il personale della Radiomobile della Compagnia di Tarvisio.