Cade dal terrazzo, grave un uomo

Infortunio domestico per un uomo di 68 anni di Rio di Paularo che questo pomeriggio, intorno alle 15, mentre stava pulendo il terrazzino della sua abitazione, è scivolato ed è caduto da un'altezza di tre metri, riportando un trauma toracico e un trauma cranico.

È stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Tolmezzo. L'uomo, molto noto in paese, è da poco in pensione.