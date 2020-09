Cade dal tetto del fienile

Nel primo pomeriggio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo, su richiesta dei colleghi del Comando di Udine, è intervenuta a Forgaria nel Friuli, in località Flagogna, per un infortunio domestico.

Il proprietario stava lavorando sul tetto del fienile quando è caduto al piano sottostante, procurandosi un trauma al ginocchio. L'equipe medica ha prontamente contenuto il trauma, ma non c'era alcun modo per calare in sicurezza l'infortunato a terra.

I pompieri hanno improntato uno "scivolo" con le scale in dotazione per il trasporto mediante barella, toboga e corde speleo alpino fluviali.