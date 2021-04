Cade dal tetto del supermercato, muore sul colpo

Un operaio di 34 anni è morto questo pomeriggio, dopo essere caduto dal tetto del supermercato Lidl di viale Venezia, a Udine.

Il giovane, di nazionalità kosovara, stava eseguendo dei lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'Azienda sanitaria - intervenuti sul posto con il personale sanitario della Sores e i Vigili del fuoco del Comando centrale di Udine - è caduto da un'altezza di oltre cinque metri.

E’ rovinato al suolo, morendo sul colpo per le gravissime ferite riportate. Inutili purtroppo i soccorsi.