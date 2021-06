Cade dal tetto, grave un uomo

Grave infortunio, nel primo pomeriggio, a Ruda. Un uomo di 47 anni, che stava eseguendo lavori di manutenzione, è caduto dal tetto, da un’altezza di circa tre metri.

L’allarme è scattato intorno alle 15 con una chiamata al 112, che ha inviato sul posto i sanitari con ambulanza ed elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i Carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.

Il ferito, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso.