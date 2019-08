Cade dal tetto mentre stende la biancheria

Infortunio domestico in un'abitazione di Udine dove la badante, nel tentativo di recuperare la biancheria intima che aveva steso poco prima - i panni erano finiti su alcune lastre di plexiglass - è caduta di sotto, precipitando per 3 metri.

La donna, infatti, ha raggiunto un punto della tettoia che è crollato sotto il suo peso. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Udine in ambulanza. Si tratta di una 57enne di Faedis. Ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Udine.