Un uomo ha perso la vita questa notte, intorno alle 2.30, a seguito di una caduta accidentale dal tetto di un palazzo nel centro di Trieste. Inutili, purtroppo, i tempestivi soccorsi prestati dall'equipaggio dei sanitari di un'automedica e di un'ambulanza, inviate subito sul posto dagli infermieri della Sores.

Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato per tutti gli accertamenti.