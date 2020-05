Cade dall'impalcatura, ferito un operaio

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Cividale del Friuli. Un operaio che stava eseguendo opere di manutenzione all'esterno di una struttura educativa a poca distanza del Ponte del Diavolo, ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra. È caduto "in piedi" e, nell'impatto con il suolo, ha riportato lesione agli arti inferiori e alla colonna vertebrale, comunque non gravi. Dopo l'allarme, le persone che erano con lui lo hanno soccorso e hanno chiamato il 112.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente sul posto una ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.

I sanitari lo hanno stabilizzato e poi lo hanno trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli. L'uomo non è in pericolo di vita.