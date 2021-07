Cade dall'impalcatura, gravissmo un operaio

Un operaio di 49 anni, residente in provincia di Lecco, è stato ricoverato questa mattina in prognosi riservata, in terapia intensiva, all'ospedale di Cattinara, dopo essere caduto da un'impalcatura in un cantiere edile per l'ampliamento di uno stabilimento nella zona industriale Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro.

L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale, assistito dall’equipe medica anche di un’ambulanza. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli e i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Nogaro e della Radiomobile di Latisana. In quel momento gli operai stavano movimentando una trave con un'autogru quando il manufatto si è sganciato ed è finito a terra.

Le cause del grave infortunio sono in corso di accertamento. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Azienda Sanitaria.