Cade dall'impalcatura, infortunio a Majano

Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Majano, in via Borgo David. Attorno alle 10.30, un uomo di 58 anni è caduto dall’impalcatura di un cantiere edile da un’altezza tra i tre e i quattro metri, impattando con i piedi.

Il malcapitato, socio titolare dell’azienda che sta eseguendo i lavori, si è procurato lesioni alle gambe e alle braccia, ma è sempre rimasto cosciente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato il 58enne in ospedale con l’ambulanza. A Majano è arrivato anche l’elisoccorso, ma per fortuna non è stato necessario il suo utilizzo.