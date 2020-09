Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Muggia, dove un operaio che stava lavorando su un'impalcatura ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo, rovinando malamente al suolo.

Dopo l'allarme, lanciato dai colleghi che si trovavano in quel momento con lui, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza. L'equipe medica lo ha trasportato all'ospedale. È successo in Strada delle Saline. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.