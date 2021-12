Un ragazzino di 13 anni è stato soccorso questa mattina intorno alle 7 dopo essere caduto dalla sua bicicletta, mentre stava andando a scuola, in viale Ledra, a Udine. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Il bambino è stato subito soccorso dai passanti e assistito dall'equipe di un'ambulanza inviata dalla Sores dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112. Fortunatamente non è rimasto ferito in maniera grave. Ricovero precauzionale in ospedale.