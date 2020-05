Cade dalla bici e batte la testa, grave un nonno

Incidente nella prima serata di ieri, a Duino Aurisina, nella zona del Carso. Coinvolti un nonno e la sua nipotina. Il pensionato stava accompagnando a casa la piccola. Ognuno era in sella alla sua bici. Per cause in corso di accertamento, l'anziano ha urtato la ruota della bicicletta della bimba, perdendo il controllo e cadendo al suolo.

La piccola è rimasta illesa. Il nonno, invece, è rovinato sull'asfalto e ha riportato un trauma cranico. È stato soccorso immediatamente dal personale di un'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale. La lesione al capo è seria, ma il pensionato pare non sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso.