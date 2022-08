E' grave la 38enne ungherese, in vacanza con marito e figlio a Lignano, caduta ieri sera in bici in Lungomare Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, la donna, in sella alla due ruote, alla quale era agganciato il carrellino nel quale era seduto il figlioletto, è finita a terra, battendo violentemente la testa.

Dopo essere stata accompagnata all’ospedale di Latisana, è stata trasferita al nosocomio di Udine in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni.