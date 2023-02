Cade dalla bici lungo l'ippovia

Un 70enne è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di una caduta dalla bici lungo l'ippovia del Cormor, nella zona di Tricesimo, tra le località di Felettano e Fontanabona, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

E' scattata subito la chiamata di aiuto al Nue112: gli infermieri della Sores, in base alle prime indicazioni che davano la persona in gravi condizioni, hanno inviato sul posto l'ambulanza ed è atterrato anche l'elisoccorso.

Fortunatamente le ferite non si sono rivelate gravi e l'uomo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.