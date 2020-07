Cade dalla passerella e finisce vicino ai binari

Un uomo di 47 anni, residente a Udine, è caduto nel tardo pomeriggio da una passerella che si percorre a piedi o in bicicletta per superare il tratto ferroviario di Udine nella zona di viale Vat. Non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato accidentalmente.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di un'ambulanza. L'uomo, infatti, è caduto finendo in prossimità del sedime ferroviario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria. È stato necessario interrompere temporaneamente il transito dei treni che è poi è ripreso regolarmente intorno alle 19.30.