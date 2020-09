Cade dalla scala, grave un anziano

Un uomo di 90 anni è caduto da una scala nel pomeriggio, poco prima delle 16, nella frazione di Rubignacco, a Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento, il pensionato è scivolato mentre si trovava sulla scala. A dare l'allarme sono state le persone che erano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Nue 112.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso il pensionato, poi trasportato all'ospedale di Udine in codice giallo. L'uomo è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. È caduto da una altezza di circa quattro metri. Ha riportato diverse lesioni e contusioni.