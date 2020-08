Cade dalle scale e perde la vita

È stato trovato ai piedi di una scalinata, nella sua casa di Gemona del Friuli. Era privo di sensi. Dopo aver udito il tonfo, i parenti si sono precipitati per aiutarlo e hanno chiamato il Nue 112. Purtroppo, però, per l'uomo non c'era più nulla da fare: era deceduto all'istante a seguito della caduta, causata con ogni probabilità da un malore.

È successo questa mattina intorno alle 10. A perdere la vita un uomo di 89 anni. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gemona e della Compagnia di Tolmezzo.

Anche a Carnia di Venzone, sempre questa mattina, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo deceduto per cause naturali, colto da un malore fatale. Si tratta di un pensionato di 69 anni che non dava notizie di sé da qualche ora. Anche in questo caso i parenti hanno dato l'allarme attivando i soccorsi, purtroppo inutili.